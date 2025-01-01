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Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом»
120
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88
KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET...
37
Будет ли от QUEEN что-то новое?
30
Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии»
18
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17
£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH
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с
по
Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом»
120
CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив...
88
KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET...
37
Будет ли от QUEEN что-то новое?
30
Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии»
18
все новости группы
Wolf
Швеция
Heavy Metal
http://www.wolf.nu
Myspace:
http://www.myspace.com/wolfheavymetal
Facebook:
https://www.facebook.com/officialwolf
27 мар 2025
:
Профессиональное видео с выступления WOLF
8 апр 2022
:
Новое видео WOLF
24 фев 2022
:
Новое видео WOLF
28 янв 2022
:
Новое видео WOLF
24 дек 2021
:
Новый альбом WOLF выйдет весной
26 янв 2021
:
WOLF, SORCERER, DESCEND, LUGNET проведут стрим
9 мар 2020
:
Новое видео WOLF
15 фев 2020
:
Видео с текстом от WOLF
20 янв 2020
:
Новое видео WOLF
12 янв 2020
:
Обложка и трек-лист нового альбома WOLF
2 окт 2019
:
Басист KING DIAMOND и бывший барабанщик HAMMERFALL в WOLF
31 июл 2014
:
Новое видео WOLF
17 июн 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома WOLF
5 июн 2014
:
Видео с текстом от WOLF
25 апр 2014
:
WOLF выпустят новый альбом в августе
18 июн 2013
:
WOLF выпустили собственный абсент
12 янв 2013
:
WOLF работают с топ-продюсером
3 ноя 2012
:
Видео полного концерта WOLF
28 окт 2012
:
Соус от WOLF
29 июл 2011
:
Новое видео WOLF
29 июн 2011
:
Бывший вокалист CANDLEMASS исполнил классику DEEP PURPLE с WOLF
12 апр 2011
:
Новая песня WOLF
5 апр 2011
:
Варианты изданий нового альбома WOLF
21 мар 2011
:
WOLF исполнили новый трек
4 мар 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома WOLF
30 янв 2011
:
WOLF заканчивают работу над альбомом
17 дек 2010
:
Новый альбом WOLF выйдет весной
21 окт 2010
:
WOLF начнут работу в студии в ноябре
17 май 2010
:
Участники WOLF о смерти DIO
2 апр 2010
:
Новое видео WOLF
12 фев 2010
:
WOLF начали работу над новым материалом
8 окт 2009
:
Новое видео WOLF
19 мар 2009
:
WOLF: новый альбом целиком доступен для прослушивания
27 янв 2009
:
Новое видео WOLF
13 янв 2009
:
Обложка нового альбома группы WOLF
28 ноя 2008
:
Новое видео от WOLF
16 окт 2008
:
WOLF завели студийный дневник
21 сен 2008
:
WOLF отправились в студию
22 май 2008
:
WOLF представили нового ударника
10 дек 2007
:
WOLF сочиняют новый материал
20 окт 2007
:
Новый басист WOLF
17 авг 2006
:
Обнародована дата релиза нового альбома WOLF
25 июн 2006
:
Новый альбом WOLF получил название
2 ноя 2005
:
WOLF с нетерпением ждут записи нового альбома
сегодня
Профессиональное видео с выступления WOLF
Профессиональное видео с выступления WOLF, состоявшегося в рамках фестиваля Wacken Open Air 2024, доступно ниже.
http://www.wolf.nu
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Сообщений нет