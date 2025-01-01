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*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 120
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 88
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 37
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
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Wolf

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27 мар 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления WOLF

8 апр 2022 : 		 Новое видео WOLF

24 фев 2022 : 		 Новое видео WOLF

28 янв 2022 : 		 Новое видео WOLF

24 дек 2021 : 		 Новый альбом WOLF выйдет весной

26 янв 2021 : 		 WOLF, SORCERER, DESCEND, LUGNET проведут стрим

9 мар 2020 : 		 Новое видео WOLF

15 фев 2020 : 		 Видео с текстом от WOLF

20 янв 2020 : 		 Новое видео WOLF

12 янв 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WOLF

2 окт 2019 : 		 Басист KING DIAMOND и бывший барабанщик HAMMERFALL в WOLF

31 июл 2014 : 		 Новое видео WOLF

17 июн 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WOLF

5 июн 2014 : 		 Видео с текстом от WOLF

25 апр 2014 : 		 WOLF выпустят новый альбом в августе

18 июн 2013 : 		 WOLF выпустили собственный абсент

12 янв 2013 : 		 WOLF работают с топ-продюсером

3 ноя 2012 : 		 Видео полного концерта WOLF

28 окт 2012 : 		 Соус от WOLF

29 июл 2011 : 		 Новое видео WOLF

29 июн 2011 : 		 Бывший вокалист CANDLEMASS исполнил классику DEEP PURPLE с WOLF

12 апр 2011 : 		 Новая песня WOLF

5 апр 2011 : 		 Варианты изданий нового альбома WOLF

21 мар 2011 : 		 WOLF исполнили новый трек

4 мар 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WOLF

30 янв 2011 : 		 WOLF заканчивают работу над альбомом
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Профессиональное видео с выступления WOLF



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Профессиональное видео с выступления WOLF, состоявшегося в рамках фестиваля Wacken Open Air 2024, доступно ниже.




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