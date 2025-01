сегодня



Новое видео CRYPTOSIS



"Reign Of Infinite", новое видео CRYPTOSIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Celestial Death”, релиз которого намечен на седьмое марта.



Prologue - "Awakening"

"Faceless Matter"

"Static Horizon"

"The Silent Call" (Version 2024)

"Ascending"

"Motionless Balance"

"Reign Of Infinite"

"Absent Presence"

"In Between Realities"

"Cryptosphere"

"Coda - Wander Into The Light"







