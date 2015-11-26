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2 фев 2021 : 		 Новое видео DISTANT
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Новое видео DISTANT



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"The Eternal Lament", новое видео DISTANT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Dusk of Anguish", выход которого намечен на 19 марта.

Трек-лист:

1. The Offering
2. Dusk Of Anguish ft. John Robert C. (The Last Ten Seconds Of Life)
3. The Eternal Lament
4. Cryogenesis ft. Lochie Keogh (Alphawolf)
5. Graveborn
6. Rakva




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