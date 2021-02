сегодня



Новое видео DISTANT



"The Eternal Lament", новое видео DISTANT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Dusk of Anguish", выход которого намечен на 19 марта.



Трек-лист:



1. The Offering

2. Dusk Of Anguish ft. John Robert C. (The Last Ten Seconds Of Life)

3. The Eternal Lament

4. Cryogenesis ft. Lochie Keogh (Alphawolf)

5. Graveborn

6. Rakva







