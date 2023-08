1 авг 2023



Концертное видео DISTANT



"Paradigm Shift", новое концертное видео группы DISTANT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Heritage:



"Acid Rain"

"Paradigm Shift"

"Born Of Blood"

"The Grief Manifest"

"Exofilth"

"Argent Justice"

"The Gnostic Uprising"

"A Sentence To Suffer"

"Human Scum"

"Heritage"

"Orphan Of Blight"

"Plaguebreeder"







