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*Новая песня BLUT AUS NORD 39
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 23
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
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*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
*Кавер-версия LINKIN PARK от TARJA 12
*Вокалист DREAM THEATER: «Мы больше, чем просто прогрессив» 10
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*Новая песня BLUT AUS NORD 39
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 23
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
[= ||| все новости группы



*

Distant

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|||| сегодня

Новый трек DISTANT



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"(In)Human Scum", новый трек от DISTANT, доступен ниже.

«Мы объединили усилия с INHUMAN, чтобы представить вам наш самый лучший ремикс на "Human Scum" — мы представляем вам "(In)Human Scum"!

Поскольку это самый первый ремикс вне нашего привычного пространства, мы решили работать с INHUMAN, чтобы привнести его форму жестокости в нашу музыку, создавая что-то новое, но всё ещё в рамках тяжёлой музыки, и расширяя границы за её пределами».




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