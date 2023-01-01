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Новый трек DISTANT



"(In)Human Scum", новый трек от DISTANT, доступен ниже.



«Мы объединили усилия с INHUMAN, чтобы представить вам наш самый лучший ремикс на "Human Scum" — мы представляем вам "(In)Human Scum"!



Поскольку это самый первый ремикс вне нашего привычного пространства, мы решили работать с INHUMAN, чтобы привнести его форму жестокости в нашу музыку, создавая что-то новое, но всё ещё в рамках тяжёлой музыки, и расширяя границы за её пределами».







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