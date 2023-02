9 фев 2023



Вокалист LORNA SHORE в новом видео DISTANT



"Heritage", новое видео группы DISTANT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Heritage, выход которого запланирован на 10 февраля на Century Media Records в следующих вариантах:



- Ltd. CD Digipak

- Black LP

- Transp. red LP available from CM Distro Wholesale EU, CMdistro.de and USA outlets (limited to 500 copies)

- White LP available from CM Distro Wholesale EU and CMdistro.de (limited to 300 copies)

- White-red marbled LP available from Distant (limited to 500 copies)

- Digital album



Трек-лист:



"Acid Rain"

"Paradigm Shift"

"Born Of Blood"

"The Grief Manifest"

"Exofilth"

"Argent Justice"

"The Gnostic Uprising"

"A Sentence To Suffer"

"Human Scum"

"Heritage"

"Orphan Of Blight"

"Plaguebreeder"







