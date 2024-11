сегодня



Новое видео DISTANT



"Acolytes of Damnation" (feat. Alex Erian of Despised Icon), новое видео группы DISTANT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Tsukuyomi: The Origin, выходящего 22 ноября:



"The Pale Moonlight"

"Fleshweaver"

"Feast of Misery"

"Torturous Symphony" (feat. Matthew K. Heafy)

"Cradled in Shards of Glass"

"Loveless Suffering"

"The Undying"

"The Apex"

"Acolytes of Damnation" (feat. Alex Erian of Despised Icon)

"Tsukuyomi" (feat. Travis Worland of Enterprise Earth)

"Malice" (feat. David Simonich of Signs of the Swarm)

"Broken Cross"











