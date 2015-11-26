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ROGER TAYLOR призывает сделать вакцину от COVID-19



ROGER TAYLOR в Твиттере обратился к гражданам с призывом пройти вакцинацию:



«Так как она становится доступнее, все должны сделать вакцину. Тем, кто отказывается от вакцинации и заболеет COVID, и тем самым поставит под угрозу жизни других, не стоит рассчитывать на услуги нашей великолепной и находящейся под огромным давлением Национальной службы здравоохранения. ПОЖАЛУЙСТА, пройдите вакцинацию».







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