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Roger Taylor

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ROGER TAYLOR призывает сделать вакцину от COVID-19



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ROGER TAYLOR в Твиттере обратился к гражданам с призывом пройти вакцинацию:

«Так как она становится доступнее, все должны сделать вакцину. Тем, кто отказывается от вакцинации и заболеет COVID, и тем самым поставит под угрозу жизни других, не стоит рассчитывать на услуги нашей великолепной и находящейся под огромным давлением Национальной службы здравоохранения. ПОЖАЛУЙСТА, пройдите вакцинацию».

QUEEN



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