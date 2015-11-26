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Roger Taylor

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ROGER TAYLOR представил новое видео



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"We’re All Just Trying to Get By", новое видео ROGER'a TAYLOR'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Outsider", выходящего первого октября.

Трек-лист:

"Tides"     
"I Know, I Know, I Know"     
"More Kicks"     
"Absolutely Anything"     
"Gangsters Are Running This World"     
"We’re All Just Trying To Get By" – Featuring K T Tunstall     
"Gangsters Are Running This World" – Purple Version     
"Isolation"     
"The Clapping Song"     
"Outsider"    
"Foreign Sand" – English Mix     
"Journey’s End"

QUEEN's ROGER TAYLOR Releases First Single From Upcoming Outsider Album; Video For



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