ROGER TAYLOR представил новое видео



"We’re All Just Trying to Get By", новое видео ROGER'a TAYLOR'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Outsider", выходящего первого октября.



Трек-лист:



"Tides"

"I Know, I Know, I Know"

"More Kicks"

"Absolutely Anything"

"Gangsters Are Running This World"

"We’re All Just Trying To Get By" – Featuring K T Tunstall

"Gangsters Are Running This World" – Purple Version

"Isolation"

"The Clapping Song"

"Outsider"

"Foreign Sand" – English Mix

"Journey’s End"







