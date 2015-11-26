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Roger Taylor

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Видео с текстом от ROGER TAYLOR



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The Clapping Song, видео с текстом от ROGER'a TAYLOR'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Outsider", выходящего первого октября.

Трек-лист:

01. Tides

02. I Know, I Know, I Know

03. More Kicks

04. Absolutely Anything

05. Gangsters Are Running This World

06. We're All Just Trying To Get By (featuring KT Tunstall)

07. Gangsters Are Running This World (purple version)

08. Isolation

09. The Clapping Song

10. Outsider

11. Foreign Sand (English mix)

12. Journey's End

QUEEN's ROGER TAYLOR Releases Lyric Video For 'The Clapping Song' Solo Single











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