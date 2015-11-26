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Видео с текстом от ROGER TAYLOR
The Clapping Song, видео с текстом от ROGER'a TAYLOR'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Outsider", выходящего первого октября.
Трек-лист:
01. Tides
02. I Know, I Know, I Know
03. More Kicks
04. Absolutely Anything
05. Gangsters Are Running This World
06. We're All Just Trying To Get By (featuring KT Tunstall)
07. Gangsters Are Running This World (purple version)
08. Isolation
09. The Clapping Song
10. Outsider
11. Foreign Sand (English mix)
12. Journey's End
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