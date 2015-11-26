сегодня



Видео с текстом от ROGER TAYLOR



The Clapping Song, видео с текстом от ROGER'a TAYLOR'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Outsider", выходящего первого октября.



Трек-лист:



01. Tides



02. I Know, I Know, I Know



03. More Kicks



04. Absolutely Anything



05. Gangsters Are Running This World



06. We're All Just Trying To Get By (featuring KT Tunstall)



07. Gangsters Are Running This World (purple version)



08. Isolation



09. The Clapping Song



10. Outsider



11. Foreign Sand (English mix)



12. Journey's End







</div>





</div>





</div>





+2 -0



просмотров: 231

