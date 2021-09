сегодня



Видео с текстом от ROGER TAYLOR



"We're All Just Trying To Get By", видео с текстом от ROGER'a TAYLOR'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Outsider", выходящего первого октября.



Трек-лист:



"Tides"

"I Know, I Know, I Know"

"More Kicks"

"Absolutely Anything"

"Gangsters Are Running This World"

"We’re All Just Trying To Get By" – Featuring K T Tunstall

"Gangsters Are Running This World" – Purple Version

"Isolation"

"The Clapping Song"

"Outsider"

"Foreign Sand" – English Mix

"Journey’s End"



















+0 -0



просмотров: 165