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Roger Taylor

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Видео с текстом от ROGER TAYLOR



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"We're All Just Trying To Get By", видео с текстом от ROGER'a TAYLOR'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Outsider", выходящего первого октября.

Трек-лист:

"Tides"
"I Know, I Know, I Know"
"More Kicks"
"Absolutely Anything"
"Gangsters Are Running This World"
"We’re All Just Trying To Get By" – Featuring K T Tunstall
"Gangsters Are Running This World" – Purple Version
"Isolation"
"The Clapping Song"
"Outsider"
"Foreign Sand" – English Mix
"Journey’s End"

QUEEN's ROGER TAYLOR Releases Lyric Video For 'We're All Just Trying To Get By' Solo Single








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