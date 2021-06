сегодня



Барабанщик QUEEN выпустит альбом и поедет в сольный тур этой осенью



Икона рока, барабанщик Roger Taylor объявил о том, что осенью этого года он выступит с сольным туром по Великобритании, в рамках которого представит совершенно новый материал, а также исполнит классические хиты QUEEN.



Поскольку из-за пандемии европейское турне QUEEN + ADAM LAMBERT было перенесено на 2022 год, знаменитый барабанщик решил отправиться в тур, чтобы дать несколько закрытых концертов.



Впервые за более чем два десятилетия Taylor выступит вне QUEEN в Великобритании в октябре, отыграв 14 концертов, которые совпадут с выходом 1 октября его свежего сольного альбома "Outsider".



Roger является автором многих хитов QUEEN, в их числе "A Kind Of Magic", "Radio Ga Ga", "I'm In Love With My Car", "Sheer Heart Attack" и "These Are The Days Of Our Lives", а также песен для самых ярких вокалистов рока.



Taylor сказал:



«В течение некоторого времени мы все просто пытались выжить. Сейчас мы вернулись к истокам, и мы совместно с несколькими замечательными друзьями-музыкантами снова играем рок. Естественно, мы включим в программу кое-что из классического каталога QUEEN и некоторые из моих ранних сольных работ, но мы также познакомим слушателей и с новыми вещами. Так что надеемся, что люди придут».



Тур Taylor'а в 2021 году откроется 2 октября в O2 Academy, после чего начнутся концерты по всей Великобритании, которые завершатся 22 октября в лондонском O2 Shepherd's Bush Empire.



Рок-легенда выступит со специально собранной для тура группой, в которую войдут клавишник QUEEN + ADAM LAMBERT Spike Edney, барабанщик Tyler Warren, а также гитарист Jason Falloon и концертные участники GOLDFRAPP — клавишница Angie Pollock и басист Charlie Jones.



Taylor продолжил:



«Это мой скромный тур. Я просто хочу, чтобы он был очень весёлым, приятным в музыкальном плане, и я хочу, чтобы все получили от него удовольствие. Я действительно с нетерпением жду этого. Буду ли я играть и песни QUEEN? Конечно!»



"Outsider" — это первый альбом Taylor'а с новым материалом после альбома 2013 года "Fun On Earth". За последнее десятилетие барабанщик также иногда выпускал сольные треки, отражающие его мировоззрение и наблюдения в таких песнях, как "Journey's End" и "Gangsters Are Running This World". Последней его работой стала "Isolation", которая была сочинена и записана в ответ на первый локдаун в прошлом году.



Поскольку большая часть пластинки "Outsider" была записана во время изоляции, новый альбом заставил Taylor'а погрузиться в размышления. На протяжении всей пластинки он передаёт ощутимое чувство уединения, озабоченность течением времени и, что показательно, посвящает её «всем аутсайдерам и тем, кто чувствует себя выброшенным на обочину».



Taylor поведал о записи альбома "Outsider" следующее:



«У меня был небольшой творческий всплеск, и я вдруг обнаружил, что у меня готов альбом, что было прекрасно. Это был сюрприз! Я просто оказался в студии, и песни выстреливали одна за другой. Это было очень приятно».



Это очень личный проект, почти все инструментальные партии "Outsider" исполнены Taylor'ом, а его сдержанный вокал соответствует созерцательной атмосфере альбома. Но Taylor всё же отрывается на полную катушку, в том числе в жёстком блюз-роке, а также в заряжающей адреналином неожиданной переделке классической песни 1965 года, и это как раз то веселье, которое так необходимо нам в эти непростые времена.











