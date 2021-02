15 фев 2021



Видео с текстом от THE QUILL



THE QUILL опубликовали официальное видео с текстом на песню "Keep On Moving", которая взята из нового альбома Earthrise, выход которого намечен на 26 марта на Metalville Records.



Трек-лист:



"Hallucinate"

"Keep On Moving"

"Dwarf Planet"

"Left Brain Blues"

"Earthrise"

"Evil Omen"

"21st Century Sky"

"The Zone"

"Dead River"







