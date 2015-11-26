Кавер-версия IRON MAIDEN от THE QUILL

THE QUILL представили собственное прочтение композиции IRON MAIDEN "Where Eagles Dare". Этот материал был записан во время работы над "Earthrise". В итоге накопилось достаточно материала, который был дополнен несколькими концертными треками, чтобы 28 января на Metalville выпустить релиз "Live, New, Borrowed, Blue".
Трек-лист:
"Keep on Moving" (extended version)
"S.O.S. (Too Bad)"
"Children of the Sun"
"Where Eagles Dare"
"Keep it Together" (live)
"Mount Everest"
"Burning Tree"
"Frozen Over"
"Hole In My Head! (live)
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