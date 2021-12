сегодня



Кавер-версия IRON MAIDEN от THE QUILL



THE QUILL представили собственное прочтение композиции IRON MAIDEN "Where Eagles Dare". Этот материал был записан во время работы над "Earthrise". В итоге накопилось достаточно материала, который был дополнен несколькими концертными треками, чтобы 28 января на Metalville выпустить релиз "Live, New, Borrowed, Blue".



Трек-лист:



"Keep on Moving" (extended version)

"S.O.S. (Too Bad)"

"Children of the Sun"

"Where Eagles Dare"

"Keep it Together" (live)

"Mount Everest"

"Burning Tree"

"Frozen Over"

"Hole In My Head! (live)







