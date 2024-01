сегодня



Новый альбом THE QUILL выйдет весной



THE QUILL выпустят новую пластинку, получившую название Wheel Of Illusion, 29 марта на Metalville Records:



"Wheel Of Illusion"

"We Burn"

"Rainmaker"

"Elephant Head"

"Hawks & Hounds"

"Liber"

"Sweet Mass Confusion"

"The Last Thing"

"Wild Mustang"







