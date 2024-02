19 фев 2024



Новое видео THE QUILL



"Wheel Of Illusion", новое видео группы THE QUILL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Wheel Of Illusion, выходящего 29 марта на Metalville Records:



"Wheel Of Illusion"

"We Burn"

"Rainmaker"

"Elephant Head"

"Hawks & Hounds"

"Liber"

"Sweet Mass Confusion"

"The Last Thing"

"Wild Mustang"







