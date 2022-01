сегодня



Новое видео THE QUILL



"Children of the Sun", новое видео THE QUILL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Live, New, Borrowed, Blue”, выходящего 28 января на Metalville Records. Эта композиция была записана в ходе работы над альбомом “Earthrise”, но так и не увидела свет.



Трек-лист:



"Keep on Moving" (extended version)

"S.O.S. (Too Bad)"

"Children of the Sun"

"Where Eagles Dare"

"Keep it Together" (live)

"Mount Everest"

"Burning Tree"

"Frozen Over"

"Hole In My Head! (live)







