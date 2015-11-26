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Новое видео группы ENDSEEKER



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"Unholy Rites", новое видео группы ENDSEEKER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Mount Carcass", выходящего 16 апреля на Metal Blade в следующих вариантах:

- digipak-CD
- 180g black vinyl (EU exclusive)
- brick red marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)
- dark viole(n)t marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)
- orange / black dust vinyl (Limited to 200 copies)

Трек-лист:

"Unholy Rites"
"Merciless Tide"
"Bloodline"
"Mount Carcass"
"Count The Dead"
"Cult"
"Moribund"
"Frantic Redemption"
"Escape From New York" (John Carpenter cover)

ENDSEEKER To Release Mount Carcass Album In April; "Unholy Rites" Music Video Streaming



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