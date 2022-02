сегодня



Новое видео ENDSEEKER



"Merciless Tide", новое видео группы ENDSEEKER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Mount Carcass", выпущенного в апреле на Metal Blade Records.



Трек-лист:



"Unholy Rites"

"Merciless Tide"

"Bloodline"

"Mount Carcass"

"Count The Dead"

"Cult"

"Moribund"

"Frantic Redemption"

"Escape From New York" (John Carpenter cover)







