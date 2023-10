сегодня



Новое видео ENDSEEKER



"Hell Is Here", новое видео группы ENDSEEKER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Global Worming, выходящего 27 октября на Metal Blade Records:



"Global Worming"

"Hell Is Here"

"Violence Is Gold"

"Wheel Of Torture"

"C.B.V."

"Terror"

"Hanging Gardens"

"Our Only Life"

"Nemesis"







