Трейлер нового альбома ENDSEEKER



ENDSEEKER опубликовали трейлер к новому альбому "Mount Carcass", выход которого состоялся на Metal Blade Records в следующих вариантах:



- digipak-CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- brick red marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- dark viole(n)t marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- orange / black dust vinyl (Limited to 200 copies)



Трек-лист:



"Unholy Rites"

"Merciless Tide"

"Bloodline"

"Mount Carcass"

"Count The Dead"

"Cult"

"Moribund"

"Frantic Redemption"

"Escape From New York" (John Carpenter cover)







