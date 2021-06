сегодня



ENDSEEKER исполняют песню JOHN'a CARPENTER'a



ENDSEEKER представили видео на собственное прочтение композиции JOHN'a CARPENTER'a "Escape From New York", которая вошла в новую работу "Mount Carcass".



Трек-лист:



"Unholy Rites"

"Merciless Tide"

"Bloodline"

"Mount Carcass"

"Count The Dead"

"Cult"

"Moribund"

"Frantic Redemption"

"Escape From New York" (John Carpenter cover)







