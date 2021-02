19 фев 2021



Новая песня EYEHATEGOD



"Circle Of Nerves",новая песня группы EYEHATEGOD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "A History Of Nomadic Behavior", выход которого запланирован на 12 марта на Century Media Records.



Трек-лист:



01. Built Beneath The Lies



02. The Outer Banks



03. Fake What's Yours



04. Three Black Eyes



05. Current Situation



06. High Risk Trigger



07. Anemic Robotic



08. The Day Felt Wrong



09. The Trial Of Johnny Cancer



10. Smoker's Place



11. Circle Of Nerves



12. Every Thing, Every Day































