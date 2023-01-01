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PARADISE LOST перезапишут "Icon"
42
Новое видео ACCEPT
16
Новая песня IMMORTAL
16
Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY
16
JASON NEWSTED — о возрождении проекта NEWSTED
14
Профессиональное видео с выступления METALLICA
14
IRON MAIDEN открыли европейский тур
14
ROGER WATERS ответил на обвинения в нацизме
12
Новая песня FOO FIGHTERS
12
Продюсер альбома METALLICA "St. Anger" заявил, что JIMMY PAG...
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PARADISE LOST перезапишут "Icon"
42
Новое видео ACCEPT
16
Новая песня IMMORTAL
16
Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY
16
JASON NEWSTED — о возрождении проекта NEWSTED
14
все новости группы
Eyehategod
США
Doom Metal
Sludge Metal
http://www.eyehategod.ee/
Myspace:
http://www.myspace.com/eyehategod
Facebook:
https://www.facebook.com/OfficialEyeHateGod
30 май 2023
:
Профессиональное видео полного выступления EYEHATEGOD
22 май 2022
:
Кавер-версия MOTÖRHEAD от EYEHATEGOD
5 май 2022
:
Новое видео EYEHATEGOD
19 фев 2021
:
Новая песня EYEHATEGOD
18 фев 2021
:
Видео с текстом от EYEHATEGOD
7 фев 2021
:
Новая песня EYEHATEGOD
15 янв 2021
:
Новая песня EYEHATEGOD
4 дек 2020
:
Новая песня EYEHATEGOD
19 ноя 2020
:
EYEHATEGOD на Century Media
18 июн 2020
:
Вокалист EYEHATEGOD не закончил запись своих партий
29 май 2020
:
Вокалист EYEHATEGOD: «Мы как бактерия... и никуда не исчезнем»
12 мар 2020
:
EYEHATEGOD отменили концерты в России
27 ноя 2019
:
EYEHATEGOD завершили запись
18 окт 2019
:
Переиздание EYEHATEGOD выйдет осенью
9 июл 2019
:
Барабанщика EYEHATEGOD ограбили в Мексике
8 авг 2017
:
Видео полного выступления EYEHATEGOD
17 апр 2017
:
Фронтмен EYEHATEGOD вернулся на сцену
16 дек 2016
:
Фронтмену EYEHATEGOD провели успешную операцию
23 ноя 2016
:
Вокалисту EYEHATEGOD необходима пересадка печени
17 окт 2016
:
Видео полного выступления RANDY BLYTHE и EYEHATEGOD
16 окт 2016
:
Профессиональное видео выступления PHILIP ANSELMO с EYEHATEGOD
10 окт 2016
:
Видео с выступления RANDY BLYTHE и EYEHATEGOD
21 авг 2016
:
PHILIP ANSELMO выступил с EYEHATEGOD
13 мар 2015
:
Бокс-сет EYEHATEGOD выйдет в апреле
18 фев 2015
:
Из-за проблем со здоровьем вокалиста, EYEHATEGOD отменили тур
13 июн 2014
:
Новое видео EYEHATEGOD
3 апр 2014
:
Новая песня EYEHATEGOD
28 мар 2014
:
Детали нового альбома EYEHATEGOD
12 мар 2014
:
Новая песня EYEHATEGOD
13 ноя 2013
:
Видео с выступления EYEHATEGOD
1 ноя 2013
:
EYEHATEGOD нашли барабанщика
26 сен 2013
:
Барабанщик MELVINS сыграет с EYEHATEGOD
30 авг 2013
:
Названа причина смерти барабанщика EYEHATEGOD
24 авг 2013
:
Умер барабанщик EYEHATEGOD
9 сен 2012
:
Новая песня EYEHATEGOD
20 июл 2012
:
Фронтмен EYEHATEGOD поддержал Randy Blythe'a
16 июл 2012
:
Новый сингл EYEHATEGOD
6 май 2012
:
EYEHATEGOD исполнили новый трек
7 дек 2011
:
EYEHATEGOD исполнили новую песню
21 июн 2011
:
PHILIP ANSELMO присоединился на сцене к EYEHATEGOD
6 фев 2011
:
Концертный DVD EYEHATEGOD выйдет в марте
22 июн 2010
:
Видео с концерта EYEHATEGOD
17 май 2010
:
EYEHATEGOD сыграли на концерте два первых альбома целиком
16 окт 2009
:
Лидер EYEHATEGOD выпустит лимитированный 7-дюймовый сингл
6 июл 2009
:
Альбом EYEHATEGOD "Confederacy Of Ruined Lives" будет выпущен на виниле
сегодня
Профессиональное видео полного выступления EYEHATEGOD
Профессиональное видео полного выступления EYEHATEGOD, состоявшегося в рамках Bloodstock Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.
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Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Сообщений нет