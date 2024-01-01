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*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 46
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Eyehategod

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5 июл 2024 : 		 EYEHATEGOD работают над новым материалом

17 авг 2023 : 		 Вокалист EYEHATEGOD о юбилее "Take As Needed For Pain"

30 май 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления EYEHATEGOD

22 май 2022 : 		 Кавер-версия MOTÖRHEAD от EYEHATEGOD

5 май 2022 : 		 Новое видео EYEHATEGOD

19 фев 2021 : 		 Новая песня EYEHATEGOD

18 фев 2021 : 		 Видео с текстом от EYEHATEGOD

7 фев 2021 : 		 Новая песня EYEHATEGOD

15 янв 2021 : 		 Новая песня EYEHATEGOD

4 дек 2020 : 		 Новая песня EYEHATEGOD

19 ноя 2020 : 		 EYEHATEGOD на Century Media

18 июн 2020 : 		 Вокалист EYEHATEGOD не закончил запись своих партий

29 май 2020 : 		 Вокалист EYEHATEGOD: «Мы как бактерия... и никуда не исчезнем»

12 мар 2020 : 		 EYEHATEGOD отменили концерты в России

27 ноя 2019 : 		 EYEHATEGOD завершили запись

18 окт 2019 : 		 Переиздание EYEHATEGOD выйдет осенью

9 июл 2019 : 		 Барабанщика EYEHATEGOD ограбили в Мексике

8 авг 2017 : 		 Видео полного выступления EYEHATEGOD

17 апр 2017 : 		 Фронтмен EYEHATEGOD вернулся на сцену

16 дек 2016 : 		 Фронтмену EYEHATEGOD провели успешную операцию

23 ноя 2016 : 		 Вокалисту EYEHATEGOD необходима пересадка печени

17 окт 2016 : 		 Видео полного выступления RANDY BLYTHE и EYEHATEGOD

16 окт 2016 : 		 Профессиональное видео выступления PHILIP ANSELMO с EYEHATEGOD

10 окт 2016 : 		 Видео с выступления RANDY BLYTHE и EYEHATEGOD

21 авг 2016 : 		 PHILIP ANSELMO выступил с EYEHATEGOD

13 мар 2015 : 		 Бокс-сет EYEHATEGOD выйдет в апреле
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EYEHATEGOD работают над новым материалом



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В рамках недавнего интервью Mike IX Williams так ответил на вопрос, ведут ли EYEHATEGOD работу над новым материалом:

«Мы просто много гастролируем, но я знаю, что парни пишут новый материал. Думаю, у них уже есть пара вещей, но пока ничего не готово. Между альбомами всегда проходит много времени, прежде чем мы успеваем записать следующий. Между двумя последними альбомами прошло много времени, и, похоже, так будет всегда. Но в конце концов мы что-нибудь выпустим. Мы определенно сочиняем»




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