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EYEHATEGOD работают над новым материалом



В рамках недавнего интервью Mike IX Williams так ответил на вопрос, ведут ли EYEHATEGOD работу над новым материалом:



«Мы просто много гастролируем, но я знаю, что парни пишут новый материал. Думаю, у них уже есть пара вещей, но пока ничего не готово. Между альбомами всегда проходит много времени, прежде чем мы успеваем записать следующий. Между двумя последними альбомами прошло много времени, и, похоже, так будет всегда. Но в конце концов мы что-нибудь выпустим. Мы определенно сочиняем»







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