Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 59
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 45
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 33
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 27
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 23
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 22
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 22
*Барабанщик PANTERA: «Винни много раз говорил мне, что взял э... 14
*Вокалист ARMORED SAINT: «Теща посоветовала мне мыть яйца» 12
*Трейлер нового релиза STATUS QUO 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 59
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 45
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 33
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 27
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 23
[= ||| все новости группы



*

Eyehategod

*



30 ноя 2024 : 		 У EYEHATEGOD полно материала

5 июл 2024 : 		 EYEHATEGOD работают над новым материалом

17 авг 2023 : 		 Вокалист EYEHATEGOD о юбилее "Take As Needed For Pain"

30 май 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления EYEHATEGOD

22 май 2022 : 		 Кавер-версия MOTÖRHEAD от EYEHATEGOD

5 май 2022 : 		 Новое видео EYEHATEGOD

19 фев 2021 : 		 Новая песня EYEHATEGOD

18 фев 2021 : 		 Видео с текстом от EYEHATEGOD

7 фев 2021 : 		 Новая песня EYEHATEGOD

15 янв 2021 : 		 Новая песня EYEHATEGOD

4 дек 2020 : 		 Новая песня EYEHATEGOD

19 ноя 2020 : 		 EYEHATEGOD на Century Media

18 июн 2020 : 		 Вокалист EYEHATEGOD не закончил запись своих партий

29 май 2020 : 		 Вокалист EYEHATEGOD: «Мы как бактерия... и никуда не исчезнем»

12 мар 2020 : 		 EYEHATEGOD отменили концерты в России

27 ноя 2019 : 		 EYEHATEGOD завершили запись

18 окт 2019 : 		 Переиздание EYEHATEGOD выйдет осенью

9 июл 2019 : 		 Барабанщика EYEHATEGOD ограбили в Мексике

8 авг 2017 : 		 Видео полного выступления EYEHATEGOD

17 апр 2017 : 		 Фронтмен EYEHATEGOD вернулся на сцену

16 дек 2016 : 		 Фронтмену EYEHATEGOD провели успешную операцию

23 ноя 2016 : 		 Вокалисту EYEHATEGOD необходима пересадка печени

17 окт 2016 : 		 Видео полного выступления RANDY BLYTHE и EYEHATEGOD

16 окт 2016 : 		 Профессиональное видео выступления PHILIP ANSELMO с EYEHATEGOD

10 окт 2016 : 		 Видео с выступления RANDY BLYTHE и EYEHATEGOD

21 авг 2016 : 		 PHILIP ANSELMO выступил с EYEHATEGOD
Показать далее
| - |

|||| сегодня

У EYEHATEGOD полно материала



zoom
Гитарист EYEHATEGOD в недавнем интервью ответил на вопрос, есть ли у группы какой-то новый материал:

«Да дофига, полно всего насочиняли. Вопрос только когда соберемся и все соберем. Мы все такие занятые, что у нас просто нет ни единого шанса на работу. Но вот когда все таки собираемся на джем, обязательно все конспектируем. У нас полно клевого материала, надо лишь собраться и все сделать. Четвертого декабря едем в UK на три недели, а там уже и году конец. Так что надеюсь в январе мы соберемся и начнем заканчивать то, что давно начали!»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 109

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом