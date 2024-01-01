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У EYEHATEGOD полно материала



Гитарист EYEHATEGOD в недавнем интервью ответил на вопрос, есть ли у группы какой-то новый материал:



«Да дофига, полно всего насочиняли. Вопрос только когда соберемся и все соберем. Мы все такие занятые, что у нас просто нет ни единого шанса на работу. Но вот когда все таки собираемся на джем, обязательно все конспектируем. У нас полно клевого материала, надо лишь собраться и все сделать. Четвертого декабря едем в UK на три недели, а там уже и году конец. Так что надеюсь в январе мы соберемся и начнем заканчивать то, что давно начали!»







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