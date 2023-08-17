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*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 28
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Eyehategod

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17 авг 2023 : 		 Вокалист EYEHATEGOD о юбилее "Take As Needed For Pain"

30 май 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления EYEHATEGOD

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19 фев 2021 : 		 Новая песня EYEHATEGOD

18 фев 2021 : 		 Видео с текстом от EYEHATEGOD

7 фев 2021 : 		 Новая песня EYEHATEGOD

15 янв 2021 : 		 Новая песня EYEHATEGOD

4 дек 2020 : 		 Новая песня EYEHATEGOD

19 ноя 2020 : 		 EYEHATEGOD на Century Media

18 июн 2020 : 		 Вокалист EYEHATEGOD не закончил запись своих партий

29 май 2020 : 		 Вокалист EYEHATEGOD: «Мы как бактерия... и никуда не исчезнем»

12 мар 2020 : 		 EYEHATEGOD отменили концерты в России

27 ноя 2019 : 		 EYEHATEGOD завершили запись

18 окт 2019 : 		 Переиздание EYEHATEGOD выйдет осенью

9 июл 2019 : 		 Барабанщика EYEHATEGOD ограбили в Мексике

8 авг 2017 : 		 Видео полного выступления EYEHATEGOD

17 апр 2017 : 		 Фронтмен EYEHATEGOD вернулся на сцену

16 дек 2016 : 		 Фронтмену EYEHATEGOD провели успешную операцию

23 ноя 2016 : 		 Вокалисту EYEHATEGOD необходима пересадка печени

17 окт 2016 : 		 Видео полного выступления RANDY BLYTHE и EYEHATEGOD

16 окт 2016 : 		 Профессиональное видео выступления PHILIP ANSELMO с EYEHATEGOD

10 окт 2016 : 		 Видео с выступления RANDY BLYTHE и EYEHATEGOD

21 авг 2016 : 		 PHILIP ANSELMO выступил с EYEHATEGOD

13 мар 2015 : 		 Бокс-сет EYEHATEGOD выйдет в апреле

18 фев 2015 : 		 Из-за проблем со здоровьем вокалиста, EYEHATEGOD отменили тур
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Вокалист EYEHATEGOD о юбилее "Take As Needed For Pain"



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22 ноября 1993 года на Century Media состоялся релиз альбома "Take As Needed For Pain". По этому случаю The Pitch поговорили с Mike'ом IX Williams'ом — небольшие выдержки из беседы доступны ниже.

Как звучит для Вас "Take As Needed For Pain" спустя 30 лет?

Для меня он всё ещё звучит великолепно. Это альбом, на котором мы нашли своё звучание. До этого мы записали альбом, который получился совершенно безумным по звучанию. Он очень примитивный. Не то чтобы "Take As Needed For Pain" — это какая-то хорошо спродюсированная вещь, но мы нашли своё звучание. Мы учились писать песни лучше, и мы нашли суть того, какими должны быть Eyehategod. Когда вспоминаешь об альбоме, всегда есть моменты, которые можно было бы изменить, но я на самом деле не стал бы ничего менять ни в одном из них, потому что наши альбомы — это как снимок той эпохи, состоянии группы в тот момент времени.

Вы уже говорили, что не считаете Eyehategod металлической группой. Как Вы думаете, почему этот ярлык прижился?

Потому что журналисты называли нас так в прошлом, а также из-за нашей связи с Pantera. Мы гастролировали с ними в 90-е годы, а Phil Anselmo всегда был нашим поклонником и другом. Но я считаю, что это лишь лень журналистов. Мы не металл, но и не панк. Моя партия в группе больше тяготеет к панк-року. Я увлёкся панком в 1978 году. Двенадцатилетним мальчишкой я подсел на Sex Pistols, так что это до сих пор со мной. Я до сих пор люблю эту музыку.

Eyehategod известны своими непрерывными гастролями. Как постоянное пребывание в движении повлияло на Ваш взгляд на жизнь?

Путешествия для меня — это знания. Я бы не стал тем человеком, которым являюсь сегодня, если бы не путешествовал так много, как мы, и я всё ещё люблю это занятие. В ближайшем будущем я не собираюсь остепеняться. Мы хотим продолжать заниматься этой группой до тех пор, пока не будет сил. Мы всегда говорили, что будем выступать до тех пор, пока это не перестанет приносить удовольствие, но мы по-прежнему развлекаемся.

EYEHATEGOD Vocalist MIKE IX WILLIAMS On 30th Anniversary Of Take As Needed For Pain -




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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17 авг 2023
Corpsegrinder04
У Америкосов есть только одна реально интересная и самобытная Дум метал группа это Winter. Все остальные или подражатели или так себе.

просмотров: 199

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