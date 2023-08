сегодня



Вокалист EYEHATEGOD о юбилее "Take As Needed For Pain"



22 ноября 1993 года на Century Media состоялся релиз альбома "Take As Needed For Pain". По этому случаю The Pitch поговорили с Mike'ом IX Williams'ом — небольшие выдержки из беседы доступны ниже.



Как звучит для Вас "Take As Needed For Pain" спустя 30 лет?



Для меня он всё ещё звучит великолепно. Это альбом, на котором мы нашли своё звучание. До этого мы записали альбом, который получился совершенно безумным по звучанию. Он очень примитивный. Не то чтобы "Take As Needed For Pain" — это какая-то хорошо спродюсированная вещь, но мы нашли своё звучание. Мы учились писать песни лучше, и мы нашли суть того, какими должны быть Eyehategod. Когда вспоминаешь об альбоме, всегда есть моменты, которые можно было бы изменить, но я на самом деле не стал бы ничего менять ни в одном из них, потому что наши альбомы — это как снимок той эпохи, состоянии группы в тот момент времени.



Вы уже говорили, что не считаете Eyehategod металлической группой. Как Вы думаете, почему этот ярлык прижился?



Потому что журналисты называли нас так в прошлом, а также из-за нашей связи с Pantera. Мы гастролировали с ними в 90-е годы, а Phil Anselmo всегда был нашим поклонником и другом. Но я считаю, что это лишь лень журналистов. Мы не металл, но и не панк. Моя партия в группе больше тяготеет к панк-року. Я увлёкся панком в 1978 году. Двенадцатилетним мальчишкой я подсел на Sex Pistols, так что это до сих пор со мной. Я до сих пор люблю эту музыку.



Eyehategod известны своими непрерывными гастролями. Как постоянное пребывание в движении повлияло на Ваш взгляд на жизнь?



Путешествия для меня — это знания. Я бы не стал тем человеком, которым являюсь сегодня, если бы не путешествовал так много, как мы, и я всё ещё люблю это занятие. В ближайшем будущем я не собираюсь остепеняться. Мы хотим продолжать заниматься этой группой до тех пор, пока не будет сил. Мы всегда говорили, что будем выступать до тех пор, пока это не перестанет приносить удовольствие, но мы по-прежнему развлекаемся.







