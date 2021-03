сегодня



Концертное видео THULCANDRA



THULCANDRA объявили о том, что двадцать третьего апреля на Napalm Records состоится выход виниловых версий трёх первых альбомов коллектива: "Fallen Angel’s Dominion", "Under A Frozen Sun" и "Ascension Lost". Специально по этому случаю коллектив представил концертное видео на “Night Eternal”.



Fallen Angel’s Dominion и Under A Frozen Sun будут доступны в следующих вариантах:



- LP Gatefold Vinyl Silver – strictly limited to 200 (Napalm Records Mailorder only)



Ascension Lost:



- 2 LP Gatefold Vinyl Silver – strictly limited to 200 (Napalm Records Mailorder only)



Все три альбома будут также доступны на бронзовом виниле, тираж которого составит 100 копий (Thulcandra Store only).



Fallen Angel’s Dominion:



"In The Realm Of thousand Deaths"

"Night Eternal"

"Fallen Angel's Dominion"

"Frozen Kingdom"

"Everlasting Fire"

"Spirit Of The Night"

"Legions Of Darkness"

"In Silence We Eternally Sleep"

"The Somberlain"



Under A Frozen Sun:



"In Blood And Fire"

"Black Flags Of Hate"

"Ritual Of Sight"

"Under A Frozen Sun"

"Aeon Of Darkness"

"Echoing Voices (A Cold Breeze Of Death)"

"Gates Of Eden"

"Life Demise"



Ascension Lost:

"The First Rebellion"

"Throne Of Will"

"Deliverance In Sin And Death"

"Demigod Imprisoned"

Interlude

"Exalted Resistance"

"The Second Fall"

"Sorrow Of The One"

"Ascension Lost"

Outro

"Perishness Around Us" (Bonus Track)

"Frozen Kingdom" (Bonus Track)

"Dreaming" (Bonus Track)

"Immortality" (Bonus Track)







