Новое видео THULCANDRA



“Scarred Grandeur”, новое видео группы THULCANDRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Dying Wish", выходящего 29 октября на Napalm Records в следующих вариантах:



- 1 CD Jewelcase (RePress)

- 1 CD Digipak + Bonustrack

- 1 LP Gatefold Black

- 1 LP Gatefold Blue + 7 inch + Slipmat

- 1 CD Digipak + Bonustracks + Plecs

- 1 LP Gatefold Gold

- Digital Full Length Album

- Digital Full Length Deluxe Album



Трек-лист:



"Funeral Pyre"

"Scarred Grandeur"

"Orchard of Grievance"

"In Vain"

"Nocturnal Heresy"

"The Slivering Silver"

"In Bleak Misery"

"A Shining Abyss"

"Devouring Darkness"

"A Dying Wish"







