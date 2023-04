18 апр 2023



Новое видео THULCANDRA



"Blood Of Slaves", новое видео группы THULCANDRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Hail The Abyss, выходящего 19 мая на Napalm Records в следующих вариантах:



- 1CD Digipak, incl. Bonustracks

- 1CD Jewel Case

- 1LP Gatefold Black

- 1LP Gatefold Silver

- Ltd. Die Hard Vinyl Boxset (contains several highly collectable items, all packed in wooden box)

- Digital Album

- CD Digipak + Shirt Bundle



Трек-лист:



"In The Eye Of Heaven"

"Hail The Abyss"

"At Night"

"Velvet Damnation"

"On The Wings Of Cosmic Fire"

"Acheronian Cult"

"As I Walk Through The Gateway"

"Blood Of Slaves"

"In Darkness We Descend"

"The Final Closure"

"The Second Fall" - Live (CD Bonus Track)

1"Deliverance In Sin And Death" - Live (CD Bonus Track)







