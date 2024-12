6 дек 2024



Концертное видео THULCANDRA



Шестого декабря на Napalm Records состоится релиз первого концертного альбома THULCANDRA "Live Demise", основой для которого стала запись выступления в 2011 году в Мюнхене в оригинальном составе:



"In The Realm Of Thousand Deaths"

"Night Eternal"

"Fallen Angel's Dominion"

"Black Flags Of Hate"

"In Blood And Fire"

"Aeon Of Darkness"

"The Spirit Of The Night"

"In Silence We Eternally Sleep"

http://www.thetruethulcandra.com/







