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Новое видео THULCANDRA



"Funeral Pyre", новое видео группы THULCANDRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Dying Wish", выходящего 29 октября на Napalm Records в следующих вариантах:



- 1 CD Jewelcase (RePress)

- 1 CD Digipak + Bonustrack

- 1 LP Gatefold Black

- 1 LP Gatefold Blue + 7 inch + Slipmat

- 1 CD Digipak + Bonustracks + Plecs

- 1 LP Gatefold Gold

- Digital Full Length Album

- Digital Full Length Deluxe Al







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