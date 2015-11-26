Новое видео THULCANDRA

"Funeral Pyre", новое видео группы THULCANDRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Dying Wish", выходящего 29 октября на Napalm Records в следующих вариантах:
- 1 CD Jewelcase (RePress)
- 1 CD Digipak + Bonustrack
- 1 LP Gatefold Black
- 1 LP Gatefold Blue + 7 inch + Slipmat
- 1 CD Digipak + Bonustracks + Plecs
- 1 LP Gatefold Gold
- Digital Full Length Album
- Digital Full Length Deluxe Al
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