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JASON McMASTER и DAN LORENZO в CASSIUS KING
"Traveler", новая песня группы CASSIUS KING, в состав которой входят Jason McMaster Dan Lorenzo, Jimmy Schulman и Ron Lipnicki и приглашенные вокалисты, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из будущего альбома, о выпуске которого группа ведет переговоры с несколькими лейблами. |
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