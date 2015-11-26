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JASON McMASTER и DAN LORENZO в CASSIUS KING



"Traveler", новая песня группы CASSIUS KING, в состав которой входят Jason McMaster Dan Lorenzo, Jimmy Schulman и Ron Lipnicki и приглашенные вокалисты, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из будущего альбома, о выпуске которого группа ведет переговоры с несколькими лейблами.

Traveler by CASSIUS KING





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