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Вокалист DISTURBED за ##### русалочку
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Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC...
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по
Вокалист DISTURBED за ##### русалочку
33
Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC...
13
MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,...
13
Бывшим участникам MEGADETH нет никакого дела до реакции DAVE...
10
JOE LYNN TURNER ответил RONNIE ROMERO
10
все новости группы
Cassius King
США
-
-
Myspace:
https://cassiusking.bandcamp.com/releases
28 сен 2022
:
Кавер-версия PAUL STANLEY от CASSIUS KING
24 янв 2022
:
Видео с текстом от CASSIUS KING
3 авг 2021
:
Новое видео CASSIUS KING
14 май 2021
:
CASSIUS KING записали кавер-версию AEROSMITH
20 апр 2021
:
Дебютный альбом CASSIUS KING выйдет в этом году
11 мар 2021
:
JASON McMASTER и DAN LORENZO в CASSIUS KING
сегодня
Кавер-версия PAUL STANLEY от CASSIUS KING
CASSIUS KING представили собственное прочтение композиции PAUL STANLEY "Wouldn't You Like To Know Me".
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Рецензии
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Сообщений нет