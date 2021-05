сегодня



CASSIUS KING записали кавер-версию AEROSMITH



Группа CASSIUS KING, в состав которой входят Jason McMaster (Watchtower, Broken Teeth), Ron Lipnicki, Dan Lorenzo (Hades, Non-Fiction) и Jimmy Schulman, выпустила сингл “Traveler”, би-сайдом на котором вышла кавер-версия AEROSMITH “Sight For Sore Eyes”.

Traveler b/w Sight For Sore Eyes by Cassius King





+0 -0



просмотров: 55