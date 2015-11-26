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Cassius King

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Дебютный альбом CASSIUS KING выйдет в этом году



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Группа CASSIUS KING, в состав которой входят Jason McMaster (Watchtower, Broken Teeth), Ron Lipnicki, Dan Lorenzo (Hades, Non-Fiction), и bassist Jimmy Schulman выпустят дебютную работу в этом году на Nomad Eel Records. Тридцатого апреля состоится выпуск 7"-сингла "Traveler", би-сайдом которого станет кавер-версия AEROSMITH "Sight For Sore Eyes".

CASSIUS KING Featuring JASON McMASTER And DAN LORENZO Sign To Nomad Eel Records



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