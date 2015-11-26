Дебютный альбом CASSIUS KING выйдет в этом году

Группа CASSIUS KING, в состав которой входят Jason McMaster (Watchtower, Broken Teeth), Ron Lipnicki, Dan Lorenzo (Hades, Non-Fiction), и bassist Jimmy Schulman выпустят дебютную работу в этом году на Nomad Eel Records. Тридцатого апреля состоится выпуск 7"-сингла "Traveler", би-сайдом которого станет кавер-версия AEROSMITH "Sight For Sore Eyes".
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).