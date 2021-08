сегодня



Новое видео CASSIUS KING



"Cleopatra's Needle", новое видео группы CASSIUS KING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Vessel Of Light.



Трек-лист:



"King Of Lies"

"Cleopatra's Needle"

"Below The Stones"

"Join The Exodus"

"Traveler (The Long Road)"

"Apocalyptic Nations"

"I Move With The Moon"

"Six"

"Leave Of Absence"

"This Side Of Forever"







+0 -0



просмотров: 125