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False Memories

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Новое видео FALSE MEMORIES



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"Voices", новое видео группы FALSE MEMORIES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Last Night Of Fall, выходящего седьмого мая на Frontiers Music Srl:

"Black Shades"
"Rain Of Souls"
"Voices"
"Hysteria"
"The Illusionist"
"Erased"
"White Crows"
"Unfaithful Dream"
"Sea Of Nothingness"
"Deep Breath"
"Don't Forget"

FALSE MEMORIES To Release The Last Night Of Fall Album In May; "Voices" Video Streaming



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