сегодня



Кавер-версия ALL ABOUT EVE от FALSE MEMORIES



FALSE MEMORIES представили видео на собственное прочтение композиции ALL ABOUT EVE "December. Этот трек будет включен в ЕР "Echoes Of A Reflection", выходящий третьего декабря.



Трек-лист:



"Our Truth" (Lacuna Coil cover)

"Forever Failure" (Paradise Lost cover)

"My Twin" (Katatonia cover)

"Strange Machines" (The Gathering cover)

"December" (All About Eve cover)







+0 -0



просмотров: 103