ANETTE OLZON в новом видео FALSE MEMORIES



"The Storm Inside" (ft. Anette Olzon), новое видео группы FALSE MEMORIES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Hybrid Ego System, выходящего девятого июня на Frontiers Music Srl:



"The Storm Inside" (ft. Anette Olzon)

"Holding On"

"Rising Tide"

"The Other Side"

"Rise Again"

"Stains"

"Concrete"

"Insanity"

"From Dust"

"Fragments Of Your Ego"

"Shed My Skin"

"The Storm Inside" (Rossella Only Vocal) (Digital Bonus Track)







