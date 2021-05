сегодня



Видео с текстом от FALSE MEMORIES



FALSE MEMORIES опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Illusionist". Эта песня взята из альбома "The Last Night Of Fall", выпущенного седьмого мая на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Black Shades"

"Rain Of Souls"

"Voices"

"Hysteria"

"The Illusionist"

"Erased"

"White Crows"

"Unfaithful Dream"

"Sea Of Nothingness"

"Deep Breath"

"Don't Forget"







