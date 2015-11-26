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Новое видео FALSE MEMORIES
"Rain Of Souls", новое видео группы FALSE MEMORIES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Last Night Of Fall, выходящего седьмого мая на Frontiers Music Srl:
"Black Shades"
"Rain Of Souls"
"Voices"
"Hysteria"
"The Illusionist"
"Erased"
"White Crows"
"Unfaithful Dream"
"Sea Of Nothingness"
"Deep Breath"
"Don't Forget"
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