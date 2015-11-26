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False Memories

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Новое видео FALSE MEMORIES



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"Rain Of Souls", новое видео группы FALSE MEMORIES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Last Night Of Fall, выходящего седьмого мая на Frontiers Music Srl:

"Black Shades"
"Rain Of Souls"
"Voices"
"Hysteria"
"The Illusionist"
"Erased"
"White Crows"
"Unfaithful Dream"
"Sea Of Nothingness"
"Deep Breath"
"Don't Forget"

FALSE MEMORIES Debut "Rain Of Souls" Music Video



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