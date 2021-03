все новости группы







26 мар 2021 : Новый ЕР PER WIBERG выйдет весной



26 мар 2021



Новый ЕР PER WIBERG выйдет весной



PER WIBERG выпустит новый сольный ЕР, получивший название "All Is Well In The Land Of The Living, But For The Rest Of Us... Lights Out" четырнадцатого мая на Despotz Records.



Трек-лист:



"All Is Well"

"In The Land Of The Living"

"But For The Rest Of Us..."

"Lights Out"







