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Per Wiberg

*
Страна
SwedenШвеция
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| 8 мар 2024

PER WIBERG представил новый сингл



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"Blackguards Stand Silent," новая песня PER WIBERG, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Serpent's Here, выход которого запланирован на 15 марта на Despotz Records.

PER WIBERG Releases An вЂњEight-Minute JourneyвЂќ With New Single вЂњBlackguards Stand SilentвЂќ




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