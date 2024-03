8 мар 2024



PER WIBERG представил новый сингл



"Blackguards Stand Silent," новая песня PER WIBERG, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Serpent's Here, выход которого запланирован на 15 марта на Despotz Records.







