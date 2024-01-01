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*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 42
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Per Wiberg

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Страна
SwedenШвеция
Стиль
-
Сайт
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|||| сегодня

PER WIBERG представил новый сингл



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"Follow The Unknown", новая песня PER WIBERG, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Serpent's Here, выход которого запланирован на 15 марта на Despotz Records.

PER WIBERG Releases вЂњHeavy, DoomyвЂќ Single вЂњFollow The UnknownвЂќ




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