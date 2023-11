сегодня



PER WIBERG представил новый сингл



"The Serpent's Here", новая песня PER WIBERG, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Serpent's Here, выход которого запланирован на шестое февраля на Despotz Records.







