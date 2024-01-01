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Per Wiberg

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Страна
SwedenШвеция
Стиль
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Сайт
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|||| сегодня

PER WIBERG представил новый сингл



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Dead Sky Lullaby, новая песня PER WIBERG, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Serpent's Here, выход которого запланирован на шестое февраля на Despotz Records.

PER WIBERG Releases вЂњDead Sky LullabyвЂќ Single




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