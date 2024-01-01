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David встретил Sarah
31
MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ...
28
DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера»
27
KERRY KING о сольном материале: «Это продолжение SLAYER»
21
Умер Джеймс Коттак
20
все новости группы
Per Wiberg
Швеция
-
-
18 янв 2024
:
PER WIBERG представил новый сингл
6 ноя 2023
:
PER WIBERG представил новый сингл
7 авг 2021
:
Видео с текстом от PER WIBERG
26 мар 2021
:
Новый ЕР PER WIBERG выйдет весной
сегодня
PER WIBERG представил новый сингл
Dead Sky Lullaby, новая песня PER WIBERG, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Serpent's Here, выход которого запланирован на шестое февраля на Despotz Records.
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Сообщений нет