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PER WIBERG представил новый сингл



Dead Sky Lullaby, новая песня PER WIBERG, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Serpent's Here, выход которого запланирован на шестое февраля на Despotz Records.







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