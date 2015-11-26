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Hellryder

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|||| 28 мар 2021

Трейлер нового альбома HELLRYDER



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Группа HELLRYDER, в состав которой входят Chris Boltendahl и Axel Ritt из GRAVE DIGGER, а также Timmi Breideband (Gregorian, ex-Bonfire, ex-Freedom Call) и Steven Wussow (Orden Ogan, ex-Domain, ex-Xandria), выпустят дебютную работу, получившую название The Devil Is A Gambler, 28 мая на ROAR! Rock Of Angels Records. Она будет доступна в следующих вариантах:

-Digipak CD
-Limited digipak CD & T-Shirt Bundle
-Black Vinyl (LTD. 150) incl. signed A3 poster
-Transp. Yellow Vinyl (LTD. 150) incl. autograph card
-Orange/Red Splatter Vinyl (LTD. 200) incl. autograph card
-Digital streaming/download

Трек-лист:

“Hellryder”
“Sacrifice In Paradise”
“Night Rider”
“The Devil Is A Gambler”
“Jekyll & Hyde”
“Faceless Jesus”
“Chainsaw Lilly”
“I Die For You”
“Bad Attitude”
“Passion Maker”
“Harder Faster Louder”
“I Don’t Wanna Die” (Bonus Track)

Трейлер доступен ниже.

HELLRYDER Feat. GRAVE DIGGER, ORDEN OGAN Members Issue First Video Teaser



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