Видео с текстом от HELLRYDER

Группа HELLRYDER, в состав которой входят Chris Boltendahl и Axel Ritt из GRAVE DIGGER, а также Timmi Breideband (Gregorian, ex-Bonfire, ex-Freedom Call) и Steven Wussow (Orden Ogan, ex-Domain, ex-Xandria), выпустила дебютную работу, получившую название "The Devil Is A Gambler", 28 мая на ROAR! Rock Of Angels Records. Она доступна в следующих вариантах:
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