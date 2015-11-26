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Hellryder

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Трейлер дебютного альбома HELLRYDER



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Группа HELLRYDER, в состав которой входят Chris Boltendahl и Axel Ritt из GRAVE DIGGER, а также Timmi Breideband (Gregorian, ex-Bonfire, ex-Freedom Call) и Steven Wussow (Orden Ogan, ex-Domain, ex-Xandria), выпустит дебютную работу, получившую название "The Devil Is A Gambler", 28 мая на ROAR! Rock Of Angels Records. Она будет доступна в следующих вариантах:

-Digipak CD
-Limited digipak CD & T-Shirt Bundle
-Black Vinyl (LTD. 150) incl. signed A3 poster
-Transp. Yellow Vinyl (LTD. 150) incl. autograph card
-Orange/Red Splatter Vinyl (LTD. 200) incl. autograph card
-Digital streaming/download

Трек-лист:

“Hellryder”
“Sacrifice In Paradise”
“Night Rider”
“The Devil Is A Gambler”
“Jekyll & Hyde”
“Faceless Jesus”
“Chainsaw Lilly”
“I Die For You”
“Bad Attitude”
“Passion Maker”
“Harder Faster Louder”
“I Don’t Wanna Die” (Bonus Track)

Трейлер к этому релизу доступен ниже.

HELLRYDER Feat. GRAVE DIGGER, ORDEN OGAN Members Share Trailer For Limited Edition Debut Album Formats



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